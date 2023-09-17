Adana, Mersin ve Osmaniye'de "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi
Adana, Mersin ve Osmaniye'de, Dünya Otomobilsiz Kentler Günü kapsamında, "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" yapıldı.
Adana, Mersin ve Osmaniye'de, Dünya Otomobilsiz Kentler Günü kapsamında, "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" yapıldı.
Adana'da renkli kıyafetler giyen kadınlar, İstasyon Meydanı'nda toplandı.
Bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, kadınlar süsledikleri bisikletleriyle şehirde tur attı.
Başlangıç noktasında sona eren programa erkekler de katıldı.
- Mersin
Mersin'de rengarenk giyinen kadınlar, Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda bir araya geldi.
Kadınlar, balon, çiçek, pankart ve oyuncaklarla süsledikleri bisikletleriyle şehir turu yaptı.
Çocuklar ve erkeklerin de kadınlara eşlik ettiği etkinlikte, keyifli anlar yaşandı.
- Osmaniye
Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki Dr. Hüseyin Kabasakal Parkı'nda toplanan kadınlar şehir turu yaptı.
Katılımcıların süsledikleri bisikletleriyle çeşitli caddeleri gezdiği program, Kadirli Öğretmenevi'nde son buldu.