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        Adana'da Balsu, Tuğçe Yılmaz ve Koray Diker konser verdi

        30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında şarkıcılar Balsu, Tuğçe Yılmaz ve Koray Diker konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 20:15 Güncelleme: 17.09.2023 - 20:23
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        Adana'da Balsu, Tuğçe Yılmaz ve Koray Diker konser verdi
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        30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında şarkıcılar Balsu, Tuğçe Yılmaz ve Koray Diker konser verdi.

        Adnan Menderes Bulvarı Seyhan Baraj Gölü üzerinde kurulan platformda Balsu, Yılmaz ve Diker, sevilen şarkılarını seslendirdi.

        Konsere katılanlar, cep telefonlarının ışıklarını yakarak şarkılara eşlik etti.

        Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, şarkıcılara plaket takdim etti.

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