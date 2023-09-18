Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da bir kişinin sokakta öldürülmesiyle ilgili 4 zanlı tutuklandı

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, bir kişinin sokakta vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 15 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 10:19 Güncelleme: 18.09.2023 - 10:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da bir kişinin sokakta öldürülmesiyle ilgili 4 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, bir kişinin sokakta vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 15 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 1 Eylül'de, 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi'nde, İbrahim Taşkıran'ın (42) bir zanlı tarafından çift tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında 15 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden 4'ü nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 11'i serbest bırakıldı.

        - Olay

        Çukurova Caddesi'nde, 1 Eylül'de, İbrahim Taşkıran'a, kaldırımda telefonda konuştuğu sırada motosikletle gelen iki kişiden biri çift tabancayla ateş açmıştı.

        Saldırıda ağır yaralanan Taşkıran, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirmişti.

        Polis, olay yerinden kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlatmıştı.

        Cinayet, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansımıştı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        TL mevduatın artış hedefini yükseltti
        TL mevduatın artış hedefini yükseltti
        190 hektar kül oldu! Alanya'daki orman yangınında 2'nci gün!
        190 hektar kül oldu! Alanya'daki orman yangınında 2'nci gün!
        Fed faizde durarak şahin, TCMB faiz artırarak güvercin mi?
        Fed faizde durarak şahin, TCMB faiz artırarak güvercin mi?
        Kadirov'un sağlık durumu kötü mü?
        Kadirov'un sağlık durumu kötü mü?
        "Önlem almazsa kazalar olur"
        "Önlem almazsa kazalar olur"
        Tesla'ya fabrika daveti
        Tesla'ya fabrika daveti
        Ziyech formayı kaptı!
        Ziyech formayı kaptı!
        İklim aktivistlerinden Brandenburg Kapısı'nda eylem
        İklim aktivistlerinden Brandenburg Kapısı'nda eylem
        Son temsilcisi Türkiye'ye geldi
        Son temsilcisi Türkiye'ye geldi
        O anlar kamerada! Ahırkapı açıklarında iki gemi çarpıştı!
        O anlar kamerada! Ahırkapı açıklarında iki gemi çarpıştı!
        Batıda fırtına, doğuda yağmur
        Batıda fırtına, doğuda yağmur
        Taziye evinden dönerken kaza: 3 ölü
        Taziye evinden dönerken kaza: 3 ölü
        "Oyunsuz ama dörtte dört"
        "Oyunsuz ama dörtte dört"
        Stefan Kuntz dönemi sona erdi!
        Stefan Kuntz dönemi sona erdi!
        Yolcunun saçını yakan kişi ifade verdi
        Yolcunun saçını yakan kişi ifade verdi
        Facia 240 km hızla geldi: Can kayıpları var
        Facia 240 km hızla geldi: Can kayıpları var
        Son 53 yılda 2'nci kez yaşandı!
        Son 53 yılda 2'nci kez yaşandı!
        O artık öğretmen
        O artık öğretmen
        Tarih Bezeli kültür yolu
        Tarih Bezeli kültür yolu
        Yoğun diplomasi trafiği başladı
        Yoğun diplomasi trafiği başladı

        Benzer Haberler

        Adana'da kafedeki cinayetle ilgili 2 sanığa dava
        Adana'da kafedeki cinayetle ilgili 2 sanığa dava
        Düğünde karşılaşan husumetli akrabalar tekme tokat kavga etti
        Düğünde karşılaşan husumetli akrabalar tekme tokat kavga etti
        Adana'da Balsu, Tuğçe Yılmaz ve Koray Diker konser verdi
        Adana'da Balsu, Tuğçe Yılmaz ve Koray Diker konser verdi
        Adana´da `Süslü Kadınlar Bisiklet Turu´
        Adana´da `Süslü Kadınlar Bisiklet Turu´
        TSYD Kadınlar Voleybol Turnuvası sona erdi
        TSYD Kadınlar Voleybol Turnuvası sona erdi
        Adana, Mersin ve Osmaniye'de "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi
        Adana, Mersin ve Osmaniye'de "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi