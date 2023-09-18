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        Adana'da bagajında esrar bulunan otomobilin sürücüsü tutuklandı

        Adana'da bagajındaki demir profiller arasına gizlenmiş 1 kilogram esrar ele geçirilen otomobilin sürücüsü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 10:40 Güncelleme: 18.09.2023 - 10:55
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        Adana'da bagajında esrar bulunan otomobilin sürücüsü tutuklandı
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        Adana'da bagajındaki demir profiller arasına gizlenmiş 1 kilogram esrar ele geçirilen otomobilin sürücüsü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, otomobiliyle uyuşturucu taşıdığından şüphelendiği bir kişiyi takibe aldı.

        Ekipler, zanlının kullandığı otomobili Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda oluşturulan uygulama noktasında durdurarak, narkotik köpeği "Barbara" ile aradı.

        Köpeğin, aracın bagajındaki iki demir profile tepki vermesi üzerine yapılan detaylı incelemede, buralara gizlenmiş 7 pakette 1 kilogram esrar bulundu.

        Gözaltına alınan sürücü İsmet K. (27), işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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