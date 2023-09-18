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        Adana'da silahla vurulan kişi hayatını kaybetti

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişi silahla vurularak öldürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 18:29 Güncelleme: 18.09.2023 - 18:41
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        Adana'da silahla vurulan kişi hayatını kaybetti
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişi silahla vurularak öldürüldü.

        Mirzaçelebi Mahallesi'nde cep telefonu satışı yapan Suriye uyruklu Ahmed Madarati, iş yerine gelen ismi henüz belirlenemeyen bir kişiyle tartıştı.

        Tartışmanın ardından buradan ayrılan zanlı daha sonra av tüfeğiyle dönüp iş yerine ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar iş yerinin vitrinine isabet etti.

        Silahın tutukluk yapması üzerine Madarati koşarak uzaklaşmaya çalışırken, zanlı peşine düştüğü Madarati'yi sokakta vurarak olay yerinden kaçtı.

        Ambulansla hastaneye kaldırılan Ahmed Madarati, müdahaleye karşın kurtarılamadı.

        Polisin kaçan zanlıyı yakalamak için çalışması sürüyor.

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