Adana'da Orman Genel Müdürlüğü personeline trafik eğitimi
Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Orman Genel Müdürlüğü personeline, trafik güvenliği ve trafik kuralları konularında eğitim verdi.
Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Orman Genel Müdürlüğü personeline, trafik güvenliği ve trafik kuralları konularında eğitim verdi.
Valilikten yapılan açıklamada, Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında eğitim çalışması gerçekleştirildi.
Bu kapsamda ekipler, müşterek görev yapılan kurum ve kuruluşlara ait araçların karıştığı kazaların azaltılması amacıyla araç sürücüleri ve personele eğitim verdi.
Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 80 personel de ekiplerce genel trafik güvenliği ve kuralları konularında bilgilendirildi.