Pozantı'da İlçe Güvenlik ve Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı Pozantı'da İlçe Güvenlik ve Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Pozantı'da İlçe Güvenlik ve Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Fatih Karamahmut başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, uyuşturucuyla mücadele ve yeni eğitim öğretim yılında yapılması gerekenler ele alındı.

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla okul servislerinde denetimlerin arttırılmasını ve taşımalı eğitimdeki servis şoförlerine gerekli uyarıların yapılması isteyen Karamahmut, bu konuda herhangi bir olumsuzluğa fırsat verilmeyeceğini belirtti.

Toplantıya, Belediye Başkanı Mustafa Çay ile kurum müdürleri ve oda başkanları katıldı.