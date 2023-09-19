Adana'da elektrikli bisiklet çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı
Adana'da elektrikli bisiklet çaldığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
Adana'da elektrikli bisiklet çaldığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yüreğir ilçesinde bir kişinin elektrikli bisikletinin çalındığı bilgisinin alınması üzerine Yüreğir İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) araştırma başlatıldı.
Çalışma sonucu ekipler, elektrikli bisikleti çalan Y.M'yi yakalayarak gözaltına aldı.
Elektrikli bisiklet sahibine teslim edildi.