Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da 755 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde 755 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 13:29 Güncelleme: 19.09.2023 - 13:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da 755 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde 755 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede gerçekleştirdiği yol kontrollerinde şüpheli araçlarda arama yaptı.

        Ekipler bir araçta, kaçak 755 kilogram kıyılmış tütün buldu.

        Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        O polis hayatını kaybetti!
        O polis hayatını kaybetti!
        Gündelikçi için asgari ücret desteği
        Gündelikçi için asgari ücret desteği
        Trudeau'nun sözleri gerilim yarattı
        Trudeau'nun sözleri gerilim yarattı
        Öldürdüğü arkadaşının kafasını kesip buzdolabında saklamış!
        Öldürdüğü arkadaşının kafasını kesip buzdolabında saklamış!
        Kuntz'un yerine 3 aday!
        Kuntz'un yerine 3 aday!
        O fotoğrafın detayı ortaya çıktı!
        O fotoğrafın detayı ortaya çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümü kesmeye hakkın yok, saygı duyacaksın
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümü kesmeye hakkın yok, saygı duyacaksın
        Granada'da Müslüman mezarlığı ortaya çıkarıldı
        Granada'da Müslüman mezarlığı ortaya çıkarıldı
        "Dış finansmanda yaşanan problemler çözülüyor"
        "Dış finansmanda yaşanan problemler çözülüyor"
        Elon Musk: Amerikan tanrılarının huzurunu kaçıran titan
        Elon Musk: Amerikan tanrılarının huzurunu kaçıran titan
        Yıldız golcü Dzeko, İtalyan basınında!
        Yıldız golcü Dzeko, İtalyan basınında!
        Sosyal medya fenomeninden kanlı düello!
        Sosyal medya fenomeninden kanlı düello!
        Filenin Sultanları Peru'yu da geçti: 3-1
        Filenin Sultanları Peru'yu da geçti: 3-1
        Aslan'a şifreler Molde'den!
        Aslan'a şifreler Molde'den!
        Tarihi Yarımada'dan vazgeçemiyor
        Tarihi Yarımada'dan vazgeçemiyor
        Kadro değişiyor!
        Kadro değişiyor!
        "Çok büyük beklentilerimiz var"
        "Çok büyük beklentilerimiz var"
        Felaketin ardından altyapının yüzde 70'i hasar gördü!
        Felaketin ardından altyapının yüzde 70'i hasar gördü!
        TCMB Eski Başkanı’ndan Erkan değerlendirmesi
        TCMB Eski Başkanı’ndan Erkan değerlendirmesi
        Musk: X yakında tamamen ücretli olabilir
        Musk: X yakında tamamen ücretli olabilir

        Benzer Haberler

        O polis, kalp krizinden hayatını kaybetti
        O polis, kalp krizinden hayatını kaybetti
        Adana'da elektrikli bisiklet çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı
        Adana'da elektrikli bisiklet çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı
        Pozantı'da İlçe Güvenlik ve Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı
        Pozantı'da İlçe Güvenlik ve Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı
        Adana'da Orman Genel Müdürlüğü personeline trafik eğitimi
        Adana'da Orman Genel Müdürlüğü personeline trafik eğitimi
        Ulusal bal markası, 501 kilowatt kapasiteli güneş enerjisi santralı kurdu 
        Ulusal bal markası, 501 kilowatt kapasiteli güneş enerjisi santralı kurdu 
        Adana'da ilkokul ve anaokulu yanındaki ağır hasarlı binada yıkım başladı
        Adana'da ilkokul ve anaokulu yanındaki ağır hasarlı binada yıkım başladı