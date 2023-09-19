Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Gaziler Günü kutlandı

        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 13:32 Güncelleme: 19.09.2023 - 13:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Gaziler Günü kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

        Adana'da Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na Vali Yavuz Selim Köşger, 6. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Adana Şube Başkanı Coşkun Adaber çelenk sundu.

        Askeri ve mülki erkan ile gazilerin katıldığı törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Türkiye Muharip Gaziler Derneği Adana Şube Başkanı Adaber, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

        - Mersin

        Mersin'de de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Cumhuriyet Alanı'nda tören düzenlendi.

        Vali Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Murat Fırat, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Mersin Şubesi Başkan Yardımcısı Kemal Gülbeyaz'ın Atatürk Anıtı'na çelenk koyduğu programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek, Mersin İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, milletvekilleri, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile gaziler de törende yer aldı.

        Programda, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Mersin Şube Başkan Yardımcısı Kemal Gülbeyaz günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı, bir öğrenci şiir okudu.

        Vali Pehlivan da etkinlik sonunda gazilerle sohbet etti.

        - Hatay

        Hatay'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Cumhuriyet Alanı'nda tören düzenlendi.

        Vali Mustafa Masatlı, Hatay Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Mete, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Adnan Özkaya Atatürk Anıtı'na çelenk koyduğu programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Törende yapılan konuşmaların ardından Vali Masatlı, gazilerle görüştü.

        - Osmaniye

        Osmaniye'de Devlet Bahçeli Meydanı'nda düzenlenen törene Vali Erdinç Yılmaz, Belediye Başkanı Kadir Kara, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Burak Yürüten, milletvekilleri, askeri ve mülki erkan ile gaziler ve vatandaşlar katıldı.

        Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Konuşmaların ardından protokol üyeleri, şehit ve gazi derneklerini ziyaret etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        O polis hayatını kaybetti!
        O polis hayatını kaybetti!
        Gündelikçi için asgari ücret desteği
        Gündelikçi için asgari ücret desteği
        Trudeau'nun sözleri gerilim yarattı
        Trudeau'nun sözleri gerilim yarattı
        Öldürdüğü arkadaşının kafasını kesip buzdolabında saklamış!
        Öldürdüğü arkadaşının kafasını kesip buzdolabında saklamış!
        Kuntz'un yerine 3 aday!
        Kuntz'un yerine 3 aday!
        O fotoğrafın detayı ortaya çıktı!
        O fotoğrafın detayı ortaya çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümü kesmeye hakkın yok, saygı duyacaksın
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümü kesmeye hakkın yok, saygı duyacaksın
        Granada'da Müslüman mezarlığı ortaya çıkarıldı
        Granada'da Müslüman mezarlığı ortaya çıkarıldı
        "Dış finansmanda yaşanan problemler çözülüyor"
        "Dış finansmanda yaşanan problemler çözülüyor"
        Elon Musk: Amerikan tanrılarının huzurunu kaçıran titan
        Elon Musk: Amerikan tanrılarının huzurunu kaçıran titan
        Yıldız golcü Dzeko, İtalyan basınında!
        Yıldız golcü Dzeko, İtalyan basınında!
        Sosyal medya fenomeninden kanlı düello!
        Sosyal medya fenomeninden kanlı düello!
        Filenin Sultanları Peru'yu da geçti: 3-1
        Filenin Sultanları Peru'yu da geçti: 3-1
        Aslan'a şifreler Molde'den!
        Aslan'a şifreler Molde'den!
        Tarihi Yarımada'dan vazgeçemiyor
        Tarihi Yarımada'dan vazgeçemiyor
        Kadro değişiyor!
        Kadro değişiyor!
        "Çok büyük beklentilerimiz var"
        "Çok büyük beklentilerimiz var"
        Felaketin ardından altyapının yüzde 70'i hasar gördü!
        Felaketin ardından altyapının yüzde 70'i hasar gördü!
        TCMB Eski Başkanı’ndan Erkan değerlendirmesi
        TCMB Eski Başkanı’ndan Erkan değerlendirmesi
        Musk: X yakında tamamen ücretli olabilir
        Musk: X yakında tamamen ücretli olabilir

        Benzer Haberler

        Adana'da 755 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
        Adana'da 755 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
        O polis, kalp krizinden hayatını kaybetti
        O polis, kalp krizinden hayatını kaybetti
        Adana'da elektrikli bisiklet çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı
        Adana'da elektrikli bisiklet çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı
        Pozantı'da İlçe Güvenlik ve Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı
        Pozantı'da İlçe Güvenlik ve Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı
        Adana'da Orman Genel Müdürlüğü personeline trafik eğitimi
        Adana'da Orman Genel Müdürlüğü personeline trafik eğitimi
        Ulusal bal markası, 501 kilowatt kapasiteli güneş enerjisi santralı kurdu 
        Ulusal bal markası, 501 kilowatt kapasiteli güneş enerjisi santralı kurdu 