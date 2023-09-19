Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Gaziler Günü kutlandı Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Adana'da Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na Vali Yavuz Selim Köşger, 6. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Adana Şube Başkanı Coşkun Adaber çelenk sundu.

Askeri ve mülki erkan ile gazilerin katıldığı törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Adana Şube Başkanı Adaber, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

- Mersin

Mersin'de de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Cumhuriyet Alanı'nda tören düzenlendi.

Vali Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Murat Fırat, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Mersin Şubesi Başkan Yardımcısı Kemal Gülbeyaz'ın Atatürk Anıtı'na çelenk koyduğu programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek, Mersin İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, milletvekilleri, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile gaziler de törende yer aldı.

Programda, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Mersin Şube Başkan Yardımcısı Kemal Gülbeyaz günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı, bir öğrenci şiir okudu.

Vali Pehlivan da etkinlik sonunda gazilerle sohbet etti.

- Hatay

Hatay'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Cumhuriyet Alanı'nda tören düzenlendi.

Vali Mustafa Masatlı, Hatay Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Mete, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Adnan Özkaya Atatürk Anıtı'na çelenk koyduğu programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende yapılan konuşmaların ardından Vali Masatlı, gazilerle görüştü.

- Osmaniye

Osmaniye'de Devlet Bahçeli Meydanı'nda düzenlenen törene Vali Erdinç Yılmaz, Belediye Başkanı Kadir Kara, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Burak Yürüten, milletvekilleri, askeri ve mülki erkan ile gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, şehit ve gazi derneklerini ziyaret etti.