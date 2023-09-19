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        Adana'da parkta tartıştığı arkadaşını darbeden sanığa hapis cezası

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, pakta tartıştığı arkadaşını darbettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan sanığa "kasten yaralama" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 13:45 Güncelleme: 19.09.2023 - 13:45
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        Adana'da parkta tartıştığı arkadaşını darbeden sanığa hapis cezası
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, pakta tartıştığı arkadaşını darbettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan sanığa "kasten yaralama" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

        Adana 21. Asliye Ceza Mahkemesince görülen davanın duruşmasına tutuksuz sanık Y.C.A. katılmadı. Müştekiler ile taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

        Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı dosya kapsamındaki deliller doğrultusunda Yeşilyuva Mahallesi'ndeki parkta müşteki S.M. ile sanık Y.C.A'nın tartıştığını anlattı. Cumhuriyet Savcısı, sanığın müşteki S.M'yi darbederek yaralanmasına sebebiyet verip olay yerinden kaçtığını belirtti. Cumhuriyet savcısı, Y.C.A'nın "kasten yaralama" suçundan cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

        Sanık Y.C.A'nın avukatı müvekkilinin suçu işlemediğini belirterek beraat talebinde bulundu.

        Müşteki S.M'nin babası V.M. ise oğlunun bu olay nedeniyle 40 gün yoğun bakımda yattığını belirterek, sanıktan şikayetçi oldu.

        Mahkeme, "kasten yaralama" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdığı Y.C.A'nın mevcut halinin devamına karar verdi.

        - Olay

        Yeşilyuva Mahallesi'ndeki parkta 26 Eylül 2022'de, müşteki S.M. ile çocukluk arkadaşı Y.C.A. tartışmıştı. Sanığın, müşteki S.M'yi darbedip olay yerinden kaçtığı öne sürülmüştü. Sanık Y.C.A. hakkında "kasten yaralama" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

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