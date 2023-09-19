Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Yazar Mehmet Uluğtürkan'ın kitabı "Rüsumat" okuyucuyla buluşacak

        Yazar Mehmet Uluğtürkan'ın yeni kitabı "Rüsumat-Kurtuluşun Hayalet Gemisi" isimli roman Cumhuriyet'in 100'üncü yılı anısına 29 Ekim'de okurla buluşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 15:13 Güncelleme: 19.09.2023 - 15:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yazar Mehmet Uluğtürkan'ın kitabı "Rüsumat" okuyucuyla buluşacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yazar Mehmet Uluğtürkan'ın yeni kitabı "Rüsumat-Kurtuluşun Hayalet Gemisi" isimli roman Cumhuriyet'in 100'üncü yılı anısına 29 Ekim'de okurla buluşacak.

        Kurtuluş Savaşı günlerinde o dönem Sovyetler Birliği'nden gelen yardımı Karadeniz'i kullanarak Anadolu’ya taşıyan Rüsumat isimli balıkçı teknesini konu alan roman, İnkılap Kitabevi tarafından yayına hazırlandı.

        Kitap, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı anısına 29 Ekim’de okurla buluşacak.

        Uluğtürkan, roman yazım hazırlıklarına 2 yıl önce başladığını belirterek, şunları kaydetti:

        "Hiç savaş gemisi olmayan, küçük gemi ve teknelerden oluşan 'Milli Kuvvetler Donanması' ile deniz cephesinde bile destanlar yazdık. Rüsumat, deniz cephemizde imkansızlıklara rağmen elde ettiğimiz başarının önemli bir kesitidir. Bu romanı okurken az sayıda bahriyelimizin ve bu kuvvetlere destek veren Karadeniz uşaklarının vatan sevgisini, vefasını, azmini hissedeceksiniz."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Eşini öldürüp elinde bıçakla yürümüştü! O sözcüğü söyledi!
        Eşini öldürüp elinde bıçakla yürümüştü! O sözcüğü söyledi!
        Eski Çin Dışişleri Bakanı neden görevden alındı?
        Eski Çin Dışişleri Bakanı neden görevden alındı?
        O polis hayatını kaybetti!
        O polis hayatını kaybetti!
        Arda Güler sahalara dönüyor!
        Arda Güler sahalara dönüyor!
        4 şüpheli gözaltına alındı! 3 doktoru dövdüler!
        4 şüpheli gözaltına alındı! 3 doktoru dövdüler!
        "Karabağ'da antiterör operasyonu başlatıldı"
        "Karabağ'da antiterör operasyonu başlatıldı"
        Can kayıpları ve yaralılar var! TIR emniyet şeridinde TIR'a çarptı!
        Can kayıpları ve yaralılar var! TIR emniyet şeridinde TIR'a çarptı!
        Trudeau'nun sözleri gerilim yarattı
        Trudeau'nun sözleri gerilim yarattı
        Ağrı'ya 42 yıl önce düşmüştü... "Oldukça kıymetli"
        Ağrı'ya 42 yıl önce düşmüştü... "Oldukça kıymetli"
        Japonya'da her on kişiden biri 80 yaşın üstünde
        Japonya'da her on kişiden biri 80 yaşın üstünde
        Kuntz'un yerine 3 aday!
        Kuntz'un yerine 3 aday!
        5 tarihi camimiz artık dünya mirası
        5 tarihi camimiz artık dünya mirası
        Öldürdüğü arkadaşının kafasını kesip buzdolabında saklamış!
        Öldürdüğü arkadaşının kafasını kesip buzdolabında saklamış!
        Granada'da Müslüman mezarlığı ortaya çıkarıldı
        Granada'da Müslüman mezarlığı ortaya çıkarıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümü kesmeye hakkın yok, saygı duyacaksın
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümü kesmeye hakkın yok, saygı duyacaksın
        Tarihi Yarımada'dan vazgeçemiyor
        Tarihi Yarımada'dan vazgeçemiyor
        Yıldız golcü Dzeko, İtalyan basınında!
        Yıldız golcü Dzeko, İtalyan basınında!
        "Çok büyük beklentilerimiz var"
        "Çok büyük beklentilerimiz var"
        Elon Musk: Amerikan tanrılarının huzurunu kaçıran titan
        Elon Musk: Amerikan tanrılarının huzurunu kaçıran titan
        Aslan'a şifreler Molde'den!
        Aslan'a şifreler Molde'den!

        Benzer Haberler

        Pozantı'da çocuklar, Hacivat ve Karagöz gösterisiyle eğlendi
        Pozantı'da çocuklar, Hacivat ve Karagöz gösterisiyle eğlendi
        Adana'da parkta tartıştığı arkadaşını darbeden sanığa hapis cezası
        Adana'da parkta tartıştığı arkadaşını darbeden sanığa hapis cezası
        Adana'da görevi başında rahatsızlanan polis memuru yaşamını yitirdi
        Adana'da görevi başında rahatsızlanan polis memuru yaşamını yitirdi
        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Gaziler Günü kutlandı
        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Gaziler Günü kutlandı
        Adana'da 755 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
        Adana'da 755 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
        O polis, kalp krizinden hayatını kaybetti
        O polis, kalp krizinden hayatını kaybetti