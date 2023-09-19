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        Adana'da Tunus uyruklu terör örgütü DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis

        Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik dava kapsamında yargılanan Tunus uyruklu sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 15:55 Güncelleme: 19.09.2023 - 15:55
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        Adana'da Tunus uyruklu terör örgütü DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis
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        Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik dava kapsamında yargılanan Tunus uyruklu sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

        Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuksuz sanık Soumaya R. ile avukatı katıldı.

        Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, terör örgütü DEAŞ içerisinde aktif faaliyet yürüten sanığın, Fransa tarafından kırmızı bültenle "tehlikeli" ve "eylemci" notuyla arandığını, sahte Suriye kimliğiyle merkez Seyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde kiralık evde yakalandığını belirtti.

        Savcı ayrıca sanığın, örgütün "madafa" adını verdiği hücre evinde kaldığını, kendini gizlemek için kod isim kullandığını, örgütsel görüşmeler için başkası adına kayıtlı cep telefonu hattı kullandığını ve terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticileriyle irtibat halinde olduğu bildirerek üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

        Tercüman aracılığıyla savunması alınan sanık Soumaya R. DEAŞ üyesi olmadığını belirterek, "Örgütsel bir görevim yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatımı talep ederim." ifadesini kullandı.

        Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

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