TARSİM Genel Müdürü Bekir Engürülü, Adana'da sigortacılarla buluştu: Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Genel Müdürü Bekir Engürülü, TARSİM'i bir işletmenin tüm risklerini sigortalayabilir özelliğe getirmek için çaba sarf edeceklerini ve bunun altyapısını kurmaya çalışacaklarını belirtti.

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Genel Müdürü Bekir Engürülü, TARSİM'i bir işletmenin tüm risklerini sigortalayabilir özelliğe getirmek için çaba sarf edeceklerini ve bunun altyapısını kurmaya çalışacaklarını belirtti.

Engürülü, Adana'da bir otelde Doğa Sigorta acenteleriyle bir araya geldi.

Halihazırda üreticiyi sigorta yapmaya alıştırmak istediklerini belirten Engürülü, ileriki süreçte herhangi bir ürünün o yöreye uygun çeşidin ekilmemesinin dahi sigorta yapmanın önünde engel teşkil edebileceğini söyledi.

- "Çiftçi, üzerine düşeni yapacak"

Bekir Engürülü, bu yıl yağışların normal zamanı dışında geç döneme kalmasının bazı ürünlerde hastalık ve zararlıları arttırdığını dile getirdi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde yaptıkları bir tespiti anlatan Engürülü, şöyle devam etti:

"İki bahçeden birisinin hiçbir zararı yok, yanındaki bahçede hastalıktan dolayı yüzde 100 zarar var. Birisi normal üretilmiş, kalibre edilmiş, standart ilaç kullanmış, diğeri merdiven altı, standart olmayan ucuz diye aldığı ilacı kullanmış. Şimdi çiftçi bunu gördü. Biz de ziraat odası gibi kanallarla bunu gösteriyoruz. Sigorta mantığı şudur; çiftçi, üzerine düşeni, yapması gerekeni yapacak, üzerine düşen görevi yaptıktan sonra karşılaşacağı sorunları risk olarak biz karşı teminat altına alacağız."

Tarım arazilerine hep beraber sahip çıkılması gerektiğini, tarım sigortasına bütüncül baktıklarını ve bu kapsamda yeni sigorta çeşitleri geliştirmeye çalıştıklarını aktaran Engürülü, sözlerini şöyle tamamladı:

"İşletme paket sigortası geliştirdiğimiz zaman, bir tarımsal işletmenin, çiftçinin kendisi de dahil olmak üzere traktörü, aleti, ekipmanı, evi, ahırı dahil bir paket olarak sigorta haline getireceğiz. TARSİM'in ana hedefi bu. TARSİM'i bir işletmenin tüm risklerini sigortalayabilir özelliğe getirmek için çaba sarf edeceğiz, bunun altyapısını kurmaya çalışacağız. Bu biraz zaman istiyor."