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        Adana'da "Ahilik Haftası" kutlandı

        Adana'da Ahilik Haftası kapsamında, yılın ahisi, kalfası ve çırağına plaket verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 19:23 Güncelleme: 19.09.2023 - 20:08
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        Adana'da "Ahilik Haftası" kutlandı
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        Adana'da Ahilik Haftası kapsamında, yılın ahisi, kalfası ve çırağına plaket verildi.

        Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanlığınca (ESOB), Ahilik Haftası kapsamında, Büyüksaat Ziya Paşa Parkı'nda program düzenlendi.

        Vali Yavuz Selim Köşger, etkinlikte yaptığı konuşmada, standart ve üretim kalitesini belirleyen ahiliğin aynı zamanda çarşı esnafının ahlakını, edebini, yüce değerlerle donatılmasını da önemseyen bir yol olduğunu belirtti.

        Esnafa bereketli kazançlar dileyen Köşger, "Devlet otağımızın orta direği esnafımızdır. Orta direğimiz ne kadar sağlam, donanımlı, gayretli, çalışkan, vatanına ve milletine sahipse ülke o kadar yükselecektir." diye konuştu.

        Adana ESOB Başkanı Niyazi Göger de ahilik teşkilatının ekonomik, sosyal, kültürel kazanımların yanı sıra milli birlik ve beraberliğin teminatlarından biri olduğunu dile getirdi.

        Törende yılın ahisi, kalfası ve çırağı olarak seçilenlere ödülleri verildi.

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