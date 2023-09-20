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        Adana'da bir kişinin av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü saldırı kamerada

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişinin av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü saldırının güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 11:02 Güncelleme: 20.09.2023 - 11:02
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        Adana'da bir kişinin av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü saldırı kamerada
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişinin av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü saldırının güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.

        Mirzaçelebi Mahallesi'nde 18 Eylül'de av tüfeğiyle vurularak öldürülen Suriye uyruklu Ahmed Madarati'nin (30) iş yerine yönelik saldırıyı, başka bir esnafın dükkanına ait güvenlik kamerasının kaydettiği anlaşıldı.

        Görüntülere göre, zanlı elinde av tüfeğiyle, cep telefonu satışı yapan Madarati'nin iş yerinin önüne geliyor.

        Bunun üzerine Madarati, iş yerinden çıkıp uzaklaşmaya çalıştığı sırada zanlı peşine düşüyor.

        Bir süre sonra Madarati ve zanlı güvenlik kamerasının açısının dışına çıkıyor.

        Tekrar kamera açısına giren zanlı Madarati'nin iş yerine doğru ateş açıp kaçıyor.

        Polis ekipleri, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

        - Olay

        Mirzaçelebi Mahallesi'nde cep telefonu satışı yapan Ahmed Madarati, iş yerine gelen kimliği henüz belirlenemeyen bir kişiyle tartışmıştı. İş yerinden ayrılan bu kişinin daha sonra av tüfeğiyle dönmesi üzerine Madarati, dışarıya çıkıp kaçmaya çalışmıştı. Madarati, peşine düşen zanlı tarafından sokakta vurularak ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

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