Adana'da "Aile Çalıştayı" düzenlendi

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce sosyal sorunların tespiti, çözümü, ailenin korunması, güçlendirilmesi ve sosyal refahın artırılmasına yönelik çalışmalara katkıda bulunmak amacıyla "Aile Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Vali Yavuz Selim Köşger, Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen çalıştayda, ailenin korunması noktasında herkese vazife düştüğünü söyledi.

Sorunların temelinde aile yapısının zayıflaması veya bozulmaya başlamasının bulunduğunu aktaran Köşger, "Şu anda yaşamakta olduğumuz birçok sosyal problemin temelinde aile yapısının zayıflaması ya da bozulmaya başlaması var. Biz büyük aileyi kaybettik. Şimdi çekirdek aileye yönelik bir saldırı var. Aileye yönelik saldırıları öngörerek ve bertaraf ederek yolumuza devam etmemiz lazım, yoksa kaybolup gideceğiz." diye konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer de Adana'nın koruyucu aile konusunda 5'inci sırada yer aldığını belirtti.

Günümüzde anne ve baba olmanın etkin bir çaba gerektirdiğini vurgulayan Özer, "Bir insanın duygularını değiştirmeden davranışlarını asla değiştiremezsiniz. Çocuklarımızın önce kalplerini fethetmeliyiz. Kalbi tekrardan keşfederek anne ve babalığı ama her şeyden önce insan olma sanatını öğrenip öğretmek zorundayız." dedi.

Çalıştayda gün boyunca sürecek oturumlarda katılımcılara, Aile, Eşitlik ve Adalet", "Aile, Sosyal Kalkınma ve Refah", "Aile, Hayat Boyu Gelişim ve Öğrenme", "Aile, Çevre ve İklim", "Aile, Teknoloji ve Dijitalleşme", "Aile Odaklı Sosyal Hizmetler", "Aile ve Sağlık" ile "Aile ve Sivil Toplum Kuruluşları" konularında bilgi verilecek.