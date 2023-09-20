Adana'da arkadaşını tabancayla kazara öldürdüğünü öne süren sanık hakim karşısında Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, arkadaşını tabancayla kazara vurarak öldürdüğünü öne süren tutuklu sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet ve "ruhsatsız silah taşıma" suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, arkadaşını tabancayla kazara vurarak öldürdüğünü öne süren tutuklu sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet ve "ruhsatsız silah taşıma" suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık F.P. (17) cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Maktul Fırat Bolkan'ın müşteki anne ve babası ile taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık F.P. olay günü maktul Fırat Bolkan ile yolda karşılaştığını, birlikte yemeğe gittiklerini söyledi.

Bu sırada aradığı kuzenin de yemeğe geldiğini belirten sanık F.P, şunları anlattı:

"Yemekten sonra kuzenim Mustafa P'nin arabasına 4 kişi bindik. Arabayı kuzenim kullanıyordu. Fırat bende silah olduğunu biliyordu. Bana boş arazide silah sıkmayı teklif etmiş bende kabul etmiştim. Bu nedenle ilk önce eve giderek silahımı aldım. Tekrar arabaya bindim. Kuzenim bizi anayola bırakacaktı. Bizde orada boş arazide silah ile ateş edecektik. Ben arabada şaka maksatlı silahı kuzenime doğrulttum. Bu sırada Fırat, 'silahı bana ver' diyerek elimi tuttu. O anda silah aniden patladı. Bu durum nedeniyle şoka girdim. Fırat'ı hemen hastaneye götürdük. Olayın şokuyla da silahı kanala attım. Sonrasında hastaneye tekrar geldim. Fırat ile aramızda önceye dayalı bir husumet bulunmamaktadır. Kazayla oldu, pişmanım."

Maktulün babası müşteki Hanefi Bolkan ise olay nedeniyle sanıktan şikayetçi olduğunu belirtti.

Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki mevcut delil durumu, sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, bu aşamada adli kontrol tedbirinin yetersiz kalması, tutuklama tedbirinin ölçülü oluşu da dikkate alınarak sanık F.P'nin mevcut halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde mütalaasını bildirdi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, olayda kullanılan tabancanın Adana Kriminal Polis Laboratuvarına gönderilerek emniyet halindeyken ateş alıp almadığına ilişkin rapor alınmasına ve eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

Yüreğir Devlet Hastanesine 7 Mart'ta tabancayla vurulmuş halde getirilen Fırat Bolkan'ın (21) hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma başlatılmıştı. Bolkan'ı hastaneye bırakıp kaçan ve polislerce 8 Mart'ta yakalandıktan sonra hakimlikçe tutuklanan F.P. hakkında hazırlanan iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti. Tutuklu sanık F.P. iddianamedeki ifadesinde yeni aldığı tabancayı arkadaşına gösterdiği sırada silahın kazara ateş aldığını ve Bolkan'ın vurulduğunu öne sürmüştü.