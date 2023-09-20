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        Adana'da devrilen kamyondaki 2 kişi yaralandı

        Adana'nın Pozantı ilçesinde su fabrikasının bahçesine devrilen kamyondaki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 22:41 Güncelleme: 20.09.2023 - 23:12
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        Adana'da devrilen kamyondaki 2 kişi yaralandı
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        Adana'nın Pozantı ilçesinde su fabrikasının bahçesine devrilen kamyondaki 2 kişi yaralandı.

        Alpu Mahallesi'nde Yusuf Y. idaresindeki 01 AAV 179 plakalı kamyon, yolun yaklaşık 20 metre aşağısındaki su fabrikasının bahçesine yuvarlandı.

        Görenlerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sürücü kendi çabasıyla kamyondan çıkarken araçta bulunan arkadaşı Yasin K. itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

        Yaralanan Yusuf Y. ile Yasin K, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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