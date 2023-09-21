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        Adana'da firari FETÖ hükümlüsü eski komiser yakalandı

        Adana'da FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski komiser yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 09:44 Güncelleme: 21.09.2023 - 09:44
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        Adana'da firari FETÖ hükümlüsü eski komiser yakalandı
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        Adana'da FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski komiser yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla yaklaşık 6 aydır aranan eski komiser Ahmet Emre Paksoy'un (36) merkez Çukurova ilçesindeki ikametine gittiğini belirledi.

        Ekipler, adrese baskın yaparak Paksoy'u yakaladı.

        FETÖ'ye ait özel liseden mezun olduğu öğrenilen Paksoy'un örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu ve örgütsel toplantılara katıldığı belirtildi.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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