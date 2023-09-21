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        FETÖ'nün "ev abisi" olduğu iddia edilen sanığa 15 yıla kadar hapis istemi

        Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "ev abisi" olduğu iddia edilen sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 10:15 Güncelleme: 21.09.2023 - 10:15
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        FETÖ'nün "ev abisi" olduğu iddia edilen sanığa 15 yıla kadar hapis istemi
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        Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "ev abisi" olduğu iddia edilen sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Cumhuriyet Başsavcılığınca adli kontrol tedbiri altına alınan İ.H.İ. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

        FETÖ'nün "ev abisi" olduğu iddia edilen sanık İ.H.İ. için "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, hakkında FETÖ soruşturması yürütülen tanık V.D'nin ifadelerine yer verildi.

        İ.H.İ. ile örgüte ait evde sohbet toplantılarına katıldıklarını belirten tanık, "İ.H.İ. benim üniversite öğrenciliğim sırasında kaldığım evin örgüt abiliğini yapıyordu. Bu evde örgütsel sohbet toplantıları yapılıyordu. Ayrıca bu evde örgüte himmet adı altında para toplanıyordu." ifadesini kullandı.

        İddianamede, FETÖ'ye ait evlerde kaldığı anlatılan İ.H.İ'nin örgüt üyeliğinden hakkında işlem yapılan kişilerle irtibatının belirlendiği bilgisine yer verildi.

        Sanığın, "mahrem imam"ların talimatıyla FETÖ içerisinde "ev abiliği" yaptığı ve örgütsel sohbet toplantıları düzenlediği, örgüt evine çağırdığı öğrencileri üniversite veya askeri okul kazandıktan sonra da takip ettiği, il dışındaki askeri öğrencilerin takibini yaptığı ve örgütsel sohbetlere katıldığı belirtilerek, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

        İ.H.İ. iddianamedeki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

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