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        Adana'da kaçakçılık operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı

        Adana'da tütün ürünleri ve elektronik eşya kaçakçılığı yaptıkları ileri sürülen 15 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 10:18 Güncelleme: 21.09.2023 - 10:28
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        Adana'da kaçakçılık operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı
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        Adana'da tütün ürünleri ve elektronik eşya kaçakçılığı yaptıkları ileri sürülen 15 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık yaptıkları tespit edilen şüphelilerin adreslerine ve araçlarına yönelik operasyon düzenledi.

        Aramalarda gümrük kaçağı 5 bin 70 paket sigara, 1380 elektronik sigara, 471 kilogram nargile tütünü, 223 cep telefonu, 29 akıllı kol saati ve 5 kulaklık ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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