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        Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 13:14 Güncelleme: 21.09.2023 - 13:24
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        Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Bağözü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye 4 helikopter, 2 uçak, 20 arazöz ile çok sayıda ekip sevk edildi.

        Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

        Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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