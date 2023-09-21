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        Adana'da uyuşturucu ticareti yapmak suçundan yargılanan iki sanığa 15'er yıla kadar hapis istemi

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan yargılanan tutuklu iki sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 14:43 Güncelleme: 21.09.2023 - 14:43
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        Adana'da uyuşturucu ticareti yapmak suçundan yargılanan iki sanığa 15'er yıla kadar hapis istemi
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan yargılanan tutuklu iki sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        İlçedeki bir ikamette uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 20 Mayıs'ta tutuklanan H.Y. ve A.G. için Adana Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

        8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, ihbar üzerine polis tarafından ilçedeki Dede Korkut Mahallesi'nde bulunan bir eve düzenlenen operasyonda, sanıklar H.Y. ve A.G'nin gece vakti sigara paketine sakladıkları sentetik uyuşturucuyu otomobille yanlarına gelen kişilere satarken yakalandıkları belirtildi.

        Ekiplerin, sanıklardan uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen para, ikamette hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiği anlatılan iddianamede, ayrıca evde kanepe içine saklanmış uyuşturucu ele geçirildiği aktarıldı.

        İddianamede, sanıkların, kişisel kullanımı aşacak miktardaki uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurdukları, deşifre olmamak için kod adı kullandıkları anlatılarak, H.Y. ve A.G'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

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