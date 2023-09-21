AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Yılmaz, Adana'da konuştu: AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, seçimin ertesi günü sandıktan çıkan değerlendirmeleri yapıp, sandığı tercüme ederek ona yönelik yeni bir hazırlık sürecini başlatan bir siyasi hareket olduklarını belirtti.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, seçimin ertesi günü sandıktan çıkan değerlendirmeleri yapıp, sandığı tercüme ederek ona yönelik yeni bir hazırlık sürecini başlatan bir siyasi hareket olduklarını belirtti.

Yılmaz, partisinin İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, Adana'da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Parti olarak bir seçim bittiğinde hemen diğer seçime hazırlandıklarını aktaran Yılmaz, şöyle konuştu:

"Seçim bittiği günün ertesi günü sandıktan çıkan değerlendirmeleri yapıp, sandığı tercüme ederek ona yönelik yeni bir hazırlık sürecini başlatan bir siyasi hareketiz. Bir dava hareketiyiz. Siyasi muhaliflerimiz bizim gibi insanı merkezine koyan, insan odaklı, insanı, yani hizmeti önceleyen bir siyasi organizasyon değiller."

Yılmaz, kendilerinin hizmet hedefli, hizmet esaslı bir siyasi hareket olduklarını vurguladı.

Türkiye'de 1392 belediyenin 810'unun AK Parti, 231'inin Milliyetçi Hareket Partisi olmak üzere toplam 1041 belediyenin Cumhur İttifakı tarafından yönetildiğini belirten Yılmaz, bunun son derece gurur verici olduğunu dile getirdi.

Yılmaz, konuşmasının ardından basına kapalı devam eden toplantıda partililerle görüştü.