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        Adana'da "huzur ve güven" uygulaması yapıldı

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde polislerce "huzur ve güven" uygulaması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 21:48 Güncelleme: 21.09.2023 - 21:48
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        Adana'da "huzur ve güven" uygulaması yapıldı
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde polislerce "huzur ve güven" uygulaması yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Çukurova ve Süleyman Vahit caddelerinde çok sayıda ekip ve zırhlı araçların katılımıyla denetim yaptı.

        İşyerleri ve araçlarda arama yapan ekipler, durdurdukları kişilerin üzerlerini aradı.

        Kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sisteminde sorgusunun yapıldığı uygulamada, aranan kişiler gözaltına alındı.

        "Huzur ve güven" uygulamalarının ileriki günlerde de süreceği öğrenildi.

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