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        30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde "Onur Ödülleri" törenle verildi

        Adana'da bu yıl 30'uncusu düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde "Onur Ödülleri" oyuncular Cihan Ünal ve Perran Kutman'a verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 22:18 Güncelleme: 21.09.2023 - 22:53
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        30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde "Onur Ödülleri" törenle verildi
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        Adana'da bu yıl 30'uncusu düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde "Onur Ödülleri" oyuncular Cihan Ünal ve Perran Kutman'a verildi.

        30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında Onur Ödülleri gecesi Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirildi.

        Sunuculuğunu Gani Müjde'nin yaptığı törende, festivale katılan filmler tanıtıldı.

        Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, törende yaptığı konuşmada, Adanalıların çok sanatsever ve sinemasever olduğunu söyledi.

        Karalar, şöyle konuştu:

        "Adana gerçekten toprağı kadar verimli sanatçı yetiştiren bir kent. Dolayısıyla sadece sinemada değil tiyatroda, edebiyatta bir sürü dalda önemli sanatçılar yetiştiriyor. Adanalı olmaktan büyük büyük onur duyuyorum. Bizi onurlandıran sanatçıları unutmadık. Olağanüstü oyunculuk kabiliyetiyle çok güzel yapıtlarıyla sinemaya damgasını vurarak bizi onurlandıran iki değerli sanatçıya bugün onur ödülü verdik. Altın Koza deyince Adana akla gelir. Adana deyince sinema akla gelir. Sinema deyince Altın Koza akla gelir. Altın Koza Türkiye'nin Oscar'ıdır."

        Oyuncu Cihan Ünal, yönetmen Biket İlhan'ın, oyuncu Perran Kutman ise oyuncu Halil Ergün'ün elinden ödüllerini aldı.

        Ödül töreninin ardından Çukurova Senfoni Orkestrası sahne aldı.

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