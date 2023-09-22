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        Adana'da çantasında uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde çantasında uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 01:55 Güncelleme: 22.09.2023 - 02:06
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        Adana'da çantasında uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde çantasında uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mithatpaşa Mahallesi'nde devriye görevi sırasında, şüphe üzerine elinde çanta bulanan M.K'yi durdurdu.

        Çantada 675 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan M.K. polis merkezine götürüldü.

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