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        Adana'da FETÖ davasında yargılanan tutuklu sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası

        Adana'da FETÖ'ye yönelik davada yargılanan ve örgütün "ev abisi" olduğu öne sürülen tutuklu sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 11:06 Güncelleme: 22.09.2023 - 11:06
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        Adana'da FETÖ davasında yargılanan tutuklu sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası
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        Adana'da FETÖ'ye yönelik davada yargılanan ve örgütün "ev abisi" olduğu öne sürülen tutuklu sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

        Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık S.K. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Sanık avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın örgüt elebaşının talimatı sonrası Bank Asya hesaplarında olağan dışı artış yaşandığını, örgütsel sohbet toplantılarına katıldığını, "mahrem imamlar" ile görüşme kayıtlarının olduğunu, KHK ile kapatılan dernekte üyelik kaydının bulunduğunu ve örgüt içinde "ev abisi" sıfatıyla faaliyet yürüttüğünü belirterek S.K'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

        Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık S.K, FETÖ üyesi olmadığını iddia ederek "Örgütsel bir konumum yoktur. Terör örgütüne finansal destekte bulunmadım. Tahliyeme ve beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.

        Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanık S.K'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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