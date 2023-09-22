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        Adana'da bitkin halde bulunan ebabil yavrusu korumaya alındı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bitkin halde bulunan ebabil yavrusu, tedavi edilmek üzere koruma altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 11:39 Güncelleme: 22.09.2023 - 11:47
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        Adana'da bitkin halde bulunan ebabil yavrusu korumaya alındı
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bitkin halde bulunan ebabil yavrusu, tedavi edilmek üzere koruma altına alındı.

        İlçede bir taksi sürücüsü, yolda bitkin halde bulduğu yavru kuşu alarak çalıştığı durağa götürdü.

        Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesiyle taksi durağına Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleri yönlendirildi.

        Durağa gelen ekipler, ebabil yavrusunu olduğu anlaşılan kuşu korumaya aldı.

        Yavru kuş, Tarsus Doğa Parkı'ndaki bakım ve tedavisinin ardından doğaya salınacak.

        DKMP İl Şube Müdürü Ömer Reha Topalbebek, AA muhabirine, ebabilin yavru olduğu için yuvasından düşmüş olabileceğini söyledi.

        Topalbebek, genel durumu iyi olan kuşun tedavisinin ardından doğaya salınacağını kaydetti.

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