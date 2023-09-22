Adana'da "Dumansız Üniversite" yürüyüşünde sigaranın zararları anlatıldı Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doktorlar ve tıp fakültesi öğrencileri tarafından sigaranın zararlarının anlatıldığı "Dumansız Üniversite" yürüyüşü yapıldı.

Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doktorlar ve tıp fakültesi öğrencileri tarafından sigaranın zararlarının anlatıldığı "Dumansız Üniversite" yürüyüşü yapıldı.

Hastanenin açıklamasına göre, doktorlar ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adana Tıp Fakültesi öğrencileri, hastane içindeki Sağlık Caddesi'nde düzenledikleri yürüyüşte hasta ve yakınlarını sigaraya karşı uyardı.

Katılımcılar, sigaranın zararlarına ilişkin broşür dağıtıp, bilgilendirme yaptı.

Üzerlerinde sigara karşıtı sloganlar bulunan kıyafetlerle etkinliğe katılan doktorlar ve öğrencilere vatandaşlar da destek verdi.

Bazı sigara içenler, etkinliği düzenleyenlere "sigara bırakma" sözü verdi.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Volkan Harput, öğrencilerin sigarayla mücadele için başlattıkları "Dumansız Üniversite" çalışmasına akademisyenler, yöneticiler ve doktorlar olarak destek verdiklerini belirterek, "Sigarayla mücadelede, gençlerin çabasının daha iyi sonuçlar getireceğine inanıyoruz. Bu savaşı, gençlerle kazanacağız." ifadesini kullandı.

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