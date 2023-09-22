Adana'da otomobilinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde otomobilinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde otomobilinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık S.H.K. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın polis ekiplerince Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde otomobilinde yanına gelen 2 kişiye deftere gizlediği sentetik uyuşturucuyu satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak S.H.K'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve mevcut halinin devamına karar verilmesini istedi.

Savunmasında uyuşturucu ticareti yapmadığını ileri süren S.H.K, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırdığı S.H.K'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.