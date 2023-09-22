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        Adana'da silahlı suç örgütü operasyonunda 15 zanlı yakalandı

        Adana'da silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 16:10 Güncelleme: 22.09.2023 - 16:10
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        Adana'da silahlı suç örgütü operasyonunda 15 zanlı yakalandı
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        Adana'da silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "Şirinler Çetesi" olarak bilinen silahlı suç örgütünü takibe aldı.

        Ekipler, yaptıkları araştırmayla şüphelilerin tehdit, silahlı yağma ve silahla yaralama, tefecilik ve maddi menfaat sağlamak için kentteki 6 iş yerine baskı uygulanması suçlarına karıştığını belirledi.

        Bunun üzerine zanlıların yakalanması için 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 15 zanlı yakalandı.

        Adreslerde 10 tabanca, 20 av tüfeği, 60 uyuşturucu hap ile "böcek" tabir edilen ve ortam dinlemesinde kullanılan cihazın yerinin belirlenmesini sağlayan dedektör ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlıların işlemleri sürüyor.

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