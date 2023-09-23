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        Adana'daki silahlı suç örgütü soruşturmasında 8 tutuklama

        Adana'da silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 8'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 10:05 Güncelleme: 23.09.2023 - 11:25
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        Adana'daki silahlı suç örgütü soruşturmasında 8 tutuklama
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        Adana'da silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 8'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, "Şirinler Çetesi" olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 15 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi.

        Savcılıktaki sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan 8'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        KOM Şubesi ekipleri, takibe aldığı "Şirinler Çetesi" olarak bilinen silahlı suç örgütünün tehdit, silahlı yağma, silahla yaralama, tefecilik ve maddi menfaat sağlamak için kentteki 6 iş yerine baskı uygulanması olaylarına karıştığını belirlemiş, bunun üzerine 19 Eylül'de 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

        Operasyon kapsamında 15 zanlı yakalanmış, adreslerde ruhsatsız 10 tabanca, 12 av tüfeği, 60 uyuşturucu hap ile "böcek" tabir edilen ve ortam dinlemesinde kullanılan cihazın yerinin belirlenmesini sağlayan dedektör ele geçirilmişti.

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