Adana'da 8 milyon 235 bin makaron ele geçirildi Adana'da bir kamyonun kasasında 8 milyon 235 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Anadolu Ajansı Giriş: 23.09.2023 - 11:35 Güncelleme: 23.09.2023 - 11:35 facebook

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