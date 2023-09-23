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        Adana'da çantalarında uyuşturucu bulunan 2 yolcu tutuklandı

        Adana'da şehirler arası yolcu otobüsündeki çantalarında 1 kilo 664 gram esrar bulunan 2 yolcu tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 15:36 Güncelleme: 23.09.2023 - 15:50
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        Adana'da çantalarında uyuşturucu bulunan 2 yolcu tutuklandı
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        Adana'da şehirler arası yolcu otobüsündeki çantalarında 1 kilo 664 gram esrar bulunan 2 yolcu tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu İncirlik uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurarak aradı.

        Otobüsteki yolculardan M.D. ve V.A'nin çantalarında 1 kilo 664 gram esrar ve 4 sentetik hap ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.D. ve V.A. tutuklandı.

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