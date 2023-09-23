Adana'da çantalarında uyuşturucu bulunan 2 yolcu tutuklandı
Adana'da şehirler arası yolcu otobüsündeki çantalarında 1 kilo 664 gram esrar bulunan 2 yolcu tutuklandı.
Adana'da şehirler arası yolcu otobüsündeki çantalarında 1 kilo 664 gram esrar bulunan 2 yolcu tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu İncirlik uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurarak aradı.
Otobüsteki yolculardan M.D. ve V.A'nin çantalarında 1 kilo 664 gram esrar ve 4 sentetik hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.D. ve V.A. tutuklandı.