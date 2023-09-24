Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da polis, piknik alanlarında hırsızlık olaylarına karşı vatandaşları uyardı

        Adana'da polis ekipleri, piknik yapan vatandaşları hırsızlık olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda bilgilendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 12:40 Güncelleme: 24.09.2023 - 12:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da polis, piknik alanlarında hırsızlık olaylarına karşı vatandaşları uyardı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'da polis ekipleri, piknik yapan vatandaşları hırsızlık olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda bilgilendirdi.

        İl Emniyet Müdürlüğünce, piknik alanlarında yaşanabilecek hırsızlık olaylarına karşı çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda Toplum Destekli Polislik (TDP) Şubesi ile Çukurova ve Sarıçam ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, mesire alanlarını gezerek piknik yapan vatandaşları hırsızlık olaylarına karşı uyardı.

        Polisler, vatandaşlardan çantalarını ve değerli eşyalarını çalınma ihtimaline karşı araçlarında bırakmamalarını istedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        6 yaşındaki Cihan'ın feci ölümü!
        6 yaşındaki Cihan'ın feci ölümü!
        Kusursuz Sultanlar! 7'de 7 ile zirvedeyiz
        Kusursuz Sultanlar! 7'de 7 ile zirvedeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan basketbol şov
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan basketbol şov
        Kritik önemdeki barajın seviyesi yüzde 9'a düştü!
        Kritik önemdeki barajın seviyesi yüzde 9'a düştü!
        Nikah iptal olunca aileler birbirine girdi!
        Nikah iptal olunca aileler birbirine girdi!
        Hem annesi hem kendi sevgilisi olan kişiye kocasını öldürttü!
        Hem annesi hem kendi sevgilisi olan kişiye kocasını öldürttü!
        "Ziyech'in ustalık eseri"
        "Ziyech'in ustalık eseri"
        Davalık filmin çekimlerine başlandı
        Davalık filmin çekimlerine başlandı
        Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde!
        Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde!
        Bugün olsa 3 milyar lira ödeyecektik
        Bugün olsa 3 milyar lira ödeyecektik
        F.Bahçe kritik virajda! Kartal'ın 11'i
        F.Bahçe kritik virajda! Kartal'ın 11'i
        En iyi film belli oldu
        En iyi film belli oldu
        Obezite çocuklar arasında da yayılıyor!
        Obezite çocuklar arasında da yayılıyor!
        Şenol Güneş'in Kayseri 11'i
        Şenol Güneş'in Kayseri 11'i
        Değişen hayatını anlattı
        Değişen hayatını anlattı
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Kimler 7200 günle emekli olacak?
        Kimler 7200 günle emekli olacak?
        "Pes" dedirten olay! Tüfekle vurduğu anı kameraya kaydetti!
        "Pes" dedirten olay! Tüfekle vurduğu anı kameraya kaydetti!
        2 bin yıllık makyaj malzemeleri Kütahya'da bulundu
        2 bin yıllık makyaj malzemeleri Kütahya'da bulundu

        Benzer Haberler

        Adana'da kumar oynayan 56 kişiye 227 bin 80 lira ceza verildi
        Adana'da kumar oynayan 56 kişiye 227 bin 80 lira ceza verildi
        Adana'da kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Adana'da kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        30'UNCU ALTIN KOZA FİLM FESTİVALİ'NDE ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU  
        30'UNCU ALTIN KOZA FİLM FESTİVALİ'NDE ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU  
        30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu
        30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu
        30'uncu Altın Koza Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
        30'uncu Altın Koza Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
        Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk öldü
        Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk öldü