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        Adana'da 7. İsmet Atlı Karakucak Güreşleri düzenlendi

        Adana'nın Kozan ilçesinde, olimpiyat şampiyonu İsmet Atlı anısına bu yıl 7'nci kez düzenlenen Karakucak Güreşleri'nde Paşa Karabulut başpehlivan oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 18:10 Güncelleme: 24.09.2023 - 18:18
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        Adana'da 7. İsmet Atlı Karakucak Güreşleri düzenlendi
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        Adana'nın Kozan ilçesinde, olimpiyat şampiyonu İsmet Atlı anısına bu yıl 7'nci kez düzenlenen Karakucak Güreşleri'nde Paşa Karabulut başpehlivan oldu.

        Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu, Adana Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kozan Kaymakamlığı ile Türk Güreş Vakfı Adana Şubesi'nce Faydalı Mahallesi futbol sahasında gerçekleştirilen organizasyona yaklaşık bin sporcu katıldı.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, organizasyona katılan sporculara başarılar diledi.

        Bu yılki müsabakaların "güreş ağası" seçilen Karalar, ağalık tespihini teslim aldı.

        Güreş öncesi yağlanarak er meydanına çıkan sporcular, başpehlivan olabilmek için mücadele etti.

        Organizasyonun sonunda rakiplerini yenen Paşa Karabulut başpehlivan oldu.

        Müsabakaların ardından ödül töreni yapıldı.

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