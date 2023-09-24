Adanaspor-Erzurumspor FK maçının ardından Trendyol 1. Lig'in altıncı haftasında ağırladığı Erzurumspor FK'yi 1-0 yenen Adanaspor'un yardımcı antrenörü Fatih Kavlak, "Herkes çok mutlu. Zaten takımın içinde çok iyi bir hava var. Umarım bu şekilde devam ederiz." dedi.

Trendyol 1. Lig'in altıncı haftasında ağırladığı Erzurumspor FK'yi 1-0 yenen Adanaspor'un yardımcı antrenörü Fatih Kavlak, "Herkes çok mutlu. Zaten takımın içinde çok iyi bir hava var. Umarım bu şekilde devam ederiz." dedi.

Kavlak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, futbolcularının iyi mücadele ettiğini söyledi.

Uzun süredir kaybeden bir takım oldukları için galibiyete ihtiyaçları olduğunu aktaran Kavlak, şunları kaydetti:

"Geçen haftayı çok iyi geçiren bir Erzurumspor'a karşı oynadık. Disiplinli oynadık. Nispeten iyi oynadığımızı düşünüyorum. Kazandığımız için çok mutluyuz. Daha önce de son dakikalarda kaybettiğimiz puanlar vardı. Ligin başı fakat çok uzun süren mağlubiyet serisinden dolayı kazanmak gerçekten çok önemliydi. Herkes çok mutlu. Zaten takımın içinde çok iyi bir hava var. Umarım bu şekilde devam ederiz."

Kazanmak için öndeki oyuncularda değişiklik yaptıklarını dile getiren Kavlak, "Seyirci her zaman arkamızda olsa, biz de daha güçlü oluruz. Ama Türkiye'de biliyorsunuz sonuç almak gerekiyor. Sonuç almayınca ilgi de azalıyor. Umarım bu maçtan sonra içerideki maçları biraz daha taraftarımızı arkamızda hissederek oynarız." diye konuştu.

- Kutlu: "Futbol böyle bir oyun, bireysel hataya açık"

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, galibiyetinden dolayı Adanaspor'u tebrik etti.

Maçı kaybettikleri için çok üzüldüklerini belirten Kutlu, şöyle konuştu:

"Aslında maçın tamamına baktığınız zaman oyuna hükmeden, rakibe gol pozisyonu vermeyip, en az iki-üç tane net gol pozisyonuna giren bir takımdık. Futbol böyle bir oyun, bireysel hataya açık. Bir pozisyonda yaptığımız bireysel hatayla yenildik. Oyun geneline bakınca aslında gerçekten istediklerini sahaya yansıtan, rakibine şut imkanı bile tanımayan, gol pozisyonu vermeyen, gol pozisyonuna giren, topa daha çok sahip olabilen bir Erzurumspor vardı. Tabii ki maçın sonunda üzüldük ama biz bu oyunumuzu, inancımızı sürdürdüğümüz takdirde sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum."