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        Adana'da geri manevra yapan kamyonun çarptığı çocuk ağır yaralandı

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde geri manevra yapan kamyonun çarpması sonucu ağır yaralanan çocuk hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 22:57 Güncelleme: 24.09.2023 - 23:46
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        Adana'da geri manevra yapan kamyonun çarptığı çocuk ağır yaralandı
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde geri manevra yapan kamyonun çarpması sonucu ağır yaralanan çocuk hastanede tedavi altına alındı.

        Levent Mahallesi'nde, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen kamyon geri manevra yaptığı sırada bisikletli 8 yaşındaki A.Y'ye çarptı. A.Y. ağır yaralanırken, sürücü aracıyla olay yerinden kaçtı.

        Kazayı görenler sağlık ekiplerine haber verdi.

        Gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Kamyon sürücüsünün yakalanmasına çalışılıyor.

        Öte yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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