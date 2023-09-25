Adana'da bir kişinin ölümü, bir kişinin yaralanmasına ilişkin yeniden görülen davada karar Adana'da bir kişinin ölmesi, bir kişinin yaralanmasıyla ilgili davada 2 sanığa verilen hapis cezalarının "eksik inceleme" ve "olay yerinde keşif yapılmadığı" gerekçesiyle bozulmasının ardından yeniden yapılan yargılamada sanıklara aynı cezalar verildi.

Adana'da bir kişinin ölmesi, bir kişinin yaralanmasıyla ilgili davada 2 sanığa verilen hapis cezalarının "eksik inceleme" ve "olay yerinde keşif yapılmadığı" gerekçesiyle bozulmasının ardından yeniden yapılan yargılamada sanıklara aynı cezalar verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık Y.A. ile tutuksuz sanık O.K. ve avukatları katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını tekrar eden cumhuriyet savcısı, olay günü sanık Y.A'nın arasında anlaşmazlık bulunan eşi T.A'nın kardeşlerinin evine gittiği, burada çıkan tartışma neticesinde sanığın havaya doğru ateş ederek kayınbiraderleri M.K. ve O.K'yi tehdit ettiği belirtildi.

Savcı, mütalaasında olay sonrası sanığın eyleminin getirdiği hiddetin etkisiyle maktul M.K. ve kardeşi O.K'nin tüfekle sanık Y.A'nın evinin önüne gittikleri, burada çıkan tartışma sonucunda O.K'nin tüfekle öldürmek amacıyla Y.A'ya doğru ateş ederek hayati tehlike geçirecek şekilde yaraladığı, Y.A'nın evinin damından ateş etmesi sonucu ise eşinin ağabeyi M.K'yi öldürdüğünü bildirerek sanık Y.A'nın "kasten öldürme" suçundan müebbet, sanık O.K'nin ise haksız tahrik altında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Savunması alınan sanık Y.A. önceki aşamalarda yaptığı savunmasını tekrar ettiğini belirterek, "Mütalaayı kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Sanık O.K. de suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Y.A'yı "kasten öldürme" suçundan müebbet ve "silahla tehdit", ateşli silahlar, bıçaklar ve diğer aletler hakkında düzenlemeleri kapsayan "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçundan ise toplamda 5 yıl 1 ay 15 gün, sanık O.K'yi ise Y.A'ya yönelik eylemi nedeniyle "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 7 yıl 4 ay hapis olmak üzere aynı cezalara çarptırdı. Mahkeme, sanıkların mevcut hallerinin devamına da hükmetti.

- Olay

Merkez Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi'nde 29 Eylül 2020'de M.K'nin, eniştesi Y.A. tarafından tabancayla öldürülmesi, sanık Y.A'nın da diğer kayınbiraderi O.K. tarafından yaralanmasına ilişkin Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada sanıklar hakkında 1 Mart 2022'de verilen mahkumiyet kararı, Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi "eksik inceleme" ve "olay yerinde keşif yapılmadığı" gerekçesiyle bozulmuştu.

Dava dosyası sanıklar hakkında yeniden yargılama yapılması için yerel mahkemeye gönderilmişti.