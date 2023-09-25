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        Adana'da bir evde ruhsatsız 11 tabanca ve 74 gram esrar ele geçirildi

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bir evde ruhsatsız 11 tabanca ve 74 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 10:29 Güncelleme: 25.09.2023 - 10:50
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        Adana'da bir evde ruhsatsız 11 tabanca ve 74 gram esrar ele geçirildi
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bir evde ruhsatsız 11 tabanca ve 74 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Gülbahçesi Mahallesi'ndeki bir evde ruhsatsız silahlar bulunduğu ihbarını aldı.

        Bunun üzerine ikamete baskın düzenleyen ekipler, ruhsatsız 11 tabanca ile bu silahlara ait 20 mermi ve 74 gram esrar ele geçirdi.

        Ekipler, ikametteki şüpheliler A.G. ve M.A'yı gözaltına aldı.

        Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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