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        Adana'da kapısı açık seyreden minibüsten düşerek yaralanan çocuk taburcu edildi

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, kapısı açık seyreden minibüsten düşerek yaralanan 13 yaşındaki kız çocuğu hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 22:57 Güncelleme: 24.09.2023 - 22:57
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        Adana'da kapısı açık seyreden minibüsten düşerek yaralanan çocuk taburcu edildi
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, kapısı açık seyreden minibüsten düşerek yaralanan 13 yaşındaki kız çocuğu hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Çamlıbel Mahallesi'nde H.A'nın kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen yolcu minibüsünden kapısı açık halde ilerlediği sırada inmek isteyen ve dengesini kaybederek düşmesi sonucu yaralanan Buse Tarla'nın (13), Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlandı.

        Taburcu edilen Tarla, evinde gazetecilere kaza anında yaşadıklarını anlattı.

        Hastaneye götürülme anlarını hatırlayamadığını belirten Tarla, "Aracın kapısı sürekli açıktı. Sürücü, klimayı açmamak için kapıyı açık bırakıyordu. Ben de bu sebeple düştüm. Sakat kalabilirdim. Bu olay başka birinin başına da gelebilirdi. Başımdan ve ayağımdan yaralandım. Eskisi gibi yürüyemiyorum ve unutkanlığım başladı. Eskiye dair birçok şeyi hatırlamıyorum." diye konuştu.

        - "Sürücülerin daha dikkatli olmalarını istiyorum"

        Anne Arzu Tarla da kaza anına ilişkin görüntüleri izlediğinde çok etkilendiği ve olayın şokunu hala atlamadığını söyledi.

        Çocuğunun büyük bir kaza atlattığını aktaran anne Tarla, şöyle konuştu:

        "Allah korusun çocuğum sakat kalabilir veya hayatta olmayabilirdi. Klimayı kullanmamak için araçların kapısını açık bırakarak yolda seyrediyorlar. Bugün benim çocuğumun başına gelen yarın başkasının çocuğunun başına da gelebilir. Sürücülerin daha dikkatli olmalarını istiyorum. Ayrıca, toplu taşıma araçlarının sıkı bir şekilde denetlenmesini istiyorum."

        Gözaltına alınan minibüs sürücüsü H.A, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        - Olay

        H.A'nın kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen yolcu minibüsünden, 20 Eylül'de Çamlıbel Mahallesi'nde kapısı açık halde ilerlediği sırada inmek isteyen Buse Tarla (13) dengesini kaybederek düşmüştü. Yaralanan kız çocuğu, 112 Acil Sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

        Çocuğun yola düşmesi araç içi ve çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

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