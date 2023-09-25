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        Adana'da FETÖ sanığı eski askeri okul öğrencisine 6 yıl 3 ay hapis

        Adana'da, FETÖ'nün "mahrem imamları" ile haberleştiği iddiasıyla yargılanan eski askeri okul öğrencisi, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 15:17 Güncelleme: 25.09.2023 - 15:17
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        Adana'da FETÖ sanığı eski askeri okul öğrencisine 6 yıl 3 ay hapis
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        Adana'da, FETÖ'nün "mahrem imamları" ile haberleştiği iddiasıyla yargılanan eski askeri okul öğrencisi, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık M.B. ve avukatı katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın Kara Harp Okulu öğrencisi olduğu dönemde FETÖ'nün "mahrem imamları" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle irtibat kurduğunun tespit edildiğini ve örgütün sohbet toplantılarına katıldığını belirterek, M.B'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

        Sanık M.B, savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

        Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

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