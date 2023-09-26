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        Adana'da tartıştığı husumetlisini bıçakla ağır yaralayan sanığa dava

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde ormanlık alanda yürüyüş sırasında karşılaşıp tartıştığı husumetlisini bıçakla ağır yaralayan tutuklu sanık hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 10:20 Güncelleme: 26.09.2023 - 10:20
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        Adana'da tartıştığı husumetlisini bıçakla ağır yaralayan sanığa dava
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        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde ormanlık alanda yürüyüş sırasında karşılaşıp tartıştığı husumetlisini bıçakla ağır yaralayan tutuklu sanık hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Savcılıkça, Mustafalar Mahallesi'nde 27 Temmuz'da M.Z'nin bıçakla ağır yaralanmasıyla ilgili tutuklanan H.C. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

        Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık H.C. ve müşteki M.Z. arasında önceye dayalı husumet bulunduğu ve tarafların bu konu nedeniyle zaman zaman tartışma yaşadıkları belirtildi.

        İddianamede, olay günü M.Z'nin arkadaşları ile Mustafalar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yürüdüğü sırada, sanık H.C. ile karşılaştığı ve taraflar arasında sözlü tartışma sonrası çıkan kavgada M.Z'nin yanında bulundurduğu bıçakla müştekiyi hayati tehlike oluşturacak şekilde ağır yaraladığı anlatıldı.

        Sanığın olay yerinden kaçtığı da aktarılan iddianamede, H.C'nin "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        Tutuklu sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

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