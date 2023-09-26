Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da tırın altında kalan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde tırın altında kalan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 10:47 Güncelleme: 26.09.2023 - 10:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da tırın altında kalan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde tırın altında kalan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Emircan Zorlu (20) idaresindeki 01 APY 811 plakalı motosiklet, İncirlik Hürriyet Mahallesi Girne Bulvarı'nda Çiğdem U. yönetimindeki 34 DL 0155 plakalı tırın altında kaldı.

        Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, motosiklet sürücüsü Zorlu'nun kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Zorlu'nun cenazesi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla tırın altından çıkarıldı.

        Tırın sürücüsü Çiğdem U. polis ekiplerince gözaltına alındı, Zorlu'nun cesedi morga kaldırıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Gençlerin kavgasını ayırmak istedi!
        Gençlerin kavgasını ayırmak istedi!
        Borsada tamam mı, devam mı?
        Borsada tamam mı, devam mı?
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Müjde! O hastalık nedeniyle sesinizi kaybetmeyebilirsiniz
        Müjde! O hastalık nedeniyle sesinizi kaybetmeyebilirsiniz
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Davut'u temizlemek: 5 metrelik başyapıta 5 saatte hassas dokunuşlar
        Davut'u temizlemek: 5 metrelik başyapıta 5 saatte hassas dokunuşlar
        Şarkıcı Ece Ronay: Defalarca ölüm tehdidi aldım!
        Şarkıcı Ece Ronay: Defalarca ölüm tehdidi aldım!
        "Rus Karadeniz Filosu Komutanı Sokolov öldürüldü"
        "Rus Karadeniz Filosu Komutanı Sokolov öldürüldü"
        Emekli maaşları, vergisiz cep telefonu masada
        Emekli maaşları, vergisiz cep telefonu masada
        20 günlük bebeğini döverek öldürmüştü! İşte cani anneye istenen ceza!
        20 günlük bebeğini döverek öldürmüştü! İşte cani anneye istenen ceza!
        Nike en büyük 22 Türk şirketine eşit
        Nike en büyük 22 Türk şirketine eşit
        "Vasiyetini satmadık"
        "Vasiyetini satmadık"
        "Bu da" çalındı
        "Bu da" çalındı
        Biden son ankete göre Trump'ın 9 puan gerisinde
        Biden son ankete göre Trump'ın 9 puan gerisinde
        BES'te birikimin yarısı çekme hakkı
        BES'te birikimin yarısı çekme hakkı
        Batıda fırtına, Karadeniz'de yağmur var
        Batıda fırtına, Karadeniz'de yağmur var
        Volkan Demirel'den dev seri!
        Volkan Demirel'den dev seri!
        Edinburgh Dükü Prens Edward Türkiye'de
        Edinburgh Dükü Prens Edward Türkiye'de
        G.Saray'ı FIFA'ya şikayet ettiler!
        G.Saray'ı FIFA'ya şikayet ettiler!
        Nelsson out, Sanchez in!
        Nelsson out, Sanchez in!

        Benzer Haberler

        Adana'da tartıştığı husumetlisini bıçakla ağır yaralayan sanığa dava
        Adana'da tartıştığı husumetlisini bıçakla ağır yaralayan sanığa dava
        Uyuşturucu paketlerini, asma ağacının sundurma demirinin içine gizlemiş
        Uyuşturucu paketlerini, asma ağacının sundurma demirinin içine gizlemiş
        Husumetlisini ayağından vurdu, kavgayı ayırmaya çalışanı öldürdü
        Husumetlisini ayağından vurdu, kavgayı ayırmaya çalışanı öldürdü
        Adana'da silahlı kavgada olayla ilgisi olmayan kişi vurularak yaşamını yiti...
        Adana'da silahlı kavgada olayla ilgisi olmayan kişi vurularak yaşamını yiti...
        Adana'da uçurumdan yuvarlanan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
        Adana'da uçurumdan yuvarlanan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
        Caddede tartıştığı kişi tarafından bıçaklanıp, öldürüldü
        Caddede tartıştığı kişi tarafından bıçaklanıp, öldürüldü