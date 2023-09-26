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        Yamaç paraşütü kazasında hayatını kaybeden pilotun cenazesi Adana'da defnedildi

        Antalya'da yamaç paraşütü kazasında Belarus uyruklu turist ile yaşamını yitiren yamaç paraşütü pilotu Ahmet Şimşek'in cenazesi Adana'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 15:17 Güncelleme: 26.09.2023 - 15:17
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        Yamaç paraşütü kazasında hayatını kaybeden pilotun cenazesi Adana'da defnedildi
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        Antalya'da yamaç paraşütü kazasında Belarus uyruklu turist ile yaşamını yitiren yamaç paraşütü pilotu Ahmet Şimşek'in cenazesi Adana'da toprağa verildi.

        Alanya ilçesinde 24 Eylül'de yamaç paraşütünün atlayıştan bir süre sonra irtifa kaybederek ağaçlık alana düşmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamayan pilot Ahmet Şimşek'in (50) cenazesi memleketi Adana'ya getirildi.

        Emekli polis ve Yamaç Paraşütü Milli Takımı eski sporcusu olduğu öğrenilen Şimşek'in cenazesi Türk bayrağına sarılı tabutla Asri Mezarlığı morgundan alınarak merkez Yüreğir ilçesi Çelemli Mahallesi Mezarlığı'nda törenle toprağa verildi.

        Cenaze törenine Şimşek'in ailesi ve çok sayıda yakını katıldı.

        Şimşek'in evli ve 3 çocuk babası olduğu belirtildi.

        Yamaç paraşütü pilotu Ahmet Şimşek ve Belarus uyruklu D.S. 24 Eylül'de yamaç paraşütüyle tandem uçuşu yapmak için Dinek Mahallesi'ndeki 800 metrelik Yassıtepe'den atlayış yapmış, havada süzülen paraşütçüler bir süre sonra ağaçlık alana düşmüştü. Kazada Belarus uyruklu turist olay yerinde, ağır yaralanan Şimşek ise kaldırıldığı hastanede dün yaşamını yitirmişti.

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