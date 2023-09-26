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        Adana'da tırda uyuşturucu bulunmasıyla ilgili 2 sanığa 22 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi

        Adana'da tırda 47 kilo 91 gram eroin ele geçirilmesiyle ilgili tutuklanan sürücü ile tutuksuz yargılanan damadına, 22 yıl 6'şar ay hapis ve 60'ar bin lira adli para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 15:47 Güncelleme: 26.09.2023 - 15:47
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        Adana'da tırda uyuşturucu bulunmasıyla ilgili 2 sanığa 22 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi
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        Adana'da tırda 47 kilo 91 gram eroin ele geçirilmesiyle ilgili tutuklanan sürücü ile tutuksuz yargılanan damadına, 22 yıl 6'şar ay hapis ve 60'ar bin lira adli para cezası verildi.

        Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık tır sürücüsü M.İ. ve tutuksuz yargılanan damadı M.D. ile avukatlar katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, HTS kayıtları incelenen M.İ'nin yol boyunca telefonda damadıyla görüştüğünü belirterek, sanıkların fikir ve eylem işbirliğiyle hareket ettikleri dikkate alınarak "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

        Sanıklar ise suçlamayı kabul etmedi.

        Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 22 yıl 6'şar ay hapis ve 60'ar bin adli para cezasına çarptırdığı sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verdi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 21 Eylül 2020'de Pozantı ilçesindeki dinlenme tesisinde durdurulan tırda 47 kilo 91 gram eroin ele geçirilmiş, sürücü ve damadı gözaltına alınmıştı.

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