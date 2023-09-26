Adana'da, Çocuklar Gülsün Diye Derneği öncülüğünde yaptırılan anaokulu açıldı Adana'nın Yüreğir ilçesinde, Çocuklar Gülsün Diye Derneği öncülüğünde yaptırılan anaokulu hizmete girdi.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, Çocuklar Gülsün Diye Derneği öncülüğünde yaptırılan anaokulu hizmete girdi.

Vali Yavuz Selim Köşger, 2 derslikli Murat Aktay Anaokulu'nun açılış töreninde, muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkılması için eğitimin önemli olduğunu söyledi.

Derneğin kuruculuğunu ve başkanlığını üstlenen Gülben Ergen'e desteklerinden dolayı teşekkür eden Köşger, "Bütün hayırseverlikleri teşvik etmek lazım. Sonuçta kazanan ülkemiz oluyor. Ülkemizin çocuklarını erken yaşta eğitimle buluşturuyoruz. Çok güzel bir sevap işleniyor." dedi.

Ergen de çalışmalar kapsamında 47. anaokulunu Adana'da açtıklarını belirterek, "Cumhuriyetin 100. yılında, bize yakışır şekilde cumhuriyetimize sahip çıkıp bu okulumuzu Yüreğir'e hediye ediyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılar, açılışı yapılan okulu gezdi.