Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Beşiktaş kafilesi Adana'ya geldi

        Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında yarın Yukatel Adana Demirspor'a konuk olacak Beşiktaş, Adana'ya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 19:32 Güncelleme: 26.09.2023 - 19:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş kafilesi Adana'ya geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında yarın Yukatel Adana Demirspor'a konuk olacak Beşiktaş, Adana'ya geldi.

        Adana Havalimanı'nda siyah-beyazlı kafileyi, bir grup taraftar karşıladı. Taraftarlar, futbolcular ve teknik heyete sevgi gösterisinde bulundu.

        Beşiktaş kafilesi, daha sonra konaklayacağı otele gitmek üzere otobüsle havalimanından ayrıldı.

        Yeni Adana Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Maçı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Dehşetin sırrı çözüldü
        Dehşetin sırrı çözüldü
        Ayasofya'da kırılan kapıyla ilgili dava açıldı!
        Ayasofya'da kırılan kapıyla ilgili dava açıldı!
        11'ler belli oldu!
        11'ler belli oldu!
        12 yıllık cinayet sorguda çözüldü! Öldürüp uçurumdan attılar
        12 yıllık cinayet sorguda çözüldü! Öldürüp uçurumdan attılar
        Büyükekşi, Süper Kupa için tarih verdi
        Büyükekşi, Süper Kupa için tarih verdi
        Rusya: ABD Suriye'de petrol kaçakçılığı yapıyor
        Rusya: ABD Suriye'de petrol kaçakçılığı yapıyor
        Arda Güler'den yine kötü haber!
        Arda Güler'den yine kötü haber!
        Minik Defne'nin doğuştan "yarım kalbi" artık sağlıkla atacak
        Minik Defne'nin doğuştan "yarım kalbi" artık sağlıkla atacak
        Shakhtar'dan FIFA'ya Tete şikayeti
        Shakhtar'dan FIFA'ya Tete şikayeti
        15 katlı binanın dış cephesi bir anda çöktü!
        15 katlı binanın dış cephesi bir anda çöktü!
        Adıyaman'da keşfedildi! Askeri helikopterle taşındı
        Adıyaman'da keşfedildi! Askeri helikopterle taşındı
        Sanayinin şampiyonları belli oldu
        Sanayinin şampiyonları belli oldu
        İsmail Kartal etkisi!
        İsmail Kartal etkisi!
        Barry satışa çıkıyor... Dudak uçuklatan rakam!
        Barry satışa çıkıyor... Dudak uçuklatan rakam!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F16 ve NATO mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F16 ve NATO mesajı
        Ronaldo evlendi
        Ronaldo evlendi
        'Yarım ev' görenleri hayrete düşürdü!
        'Yarım ev' görenleri hayrete düşürdü!
        BES'te birikimin yarısı çekme hakkı
        BES'te birikimin yarısı çekme hakkı
        Müjde! O hastalık nedeniyle sesinizi kaybetmeyebilirsiniz
        Müjde! O hastalık nedeniyle sesinizi kaybetmeyebilirsiniz

        Benzer Haberler

        Adana'da, Çocuklar Gülsün Diye Derneği öncülüğünde yaptırılan anaokulu açıl...
        Adana'da, Çocuklar Gülsün Diye Derneği öncülüğünde yaptırılan anaokulu açıl...
        Kazada ölen yamaç paraşütü pilotu, memleketi Adana'da toprağa verildi
        Kazada ölen yamaç paraşütü pilotu, memleketi Adana'da toprağa verildi
        Adana'da tırda uyuşturucu bulunmasıyla ilgili 2 sanığa 22 yıl 6'şar ay hapi...
        Adana'da tırda uyuşturucu bulunmasıyla ilgili 2 sanığa 22 yıl 6'şar ay hapi...
        Bebeğini taciz ettiğini öne sürdüğü kişiyi dövdü (2)
        Bebeğini taciz ettiğini öne sürdüğü kişiyi dövdü (2)
        Yamaç paraşütü kazasında hayatını kaybeden pilotun cenazesi Adana'da defned...
        Yamaç paraşütü kazasında hayatını kaybeden pilotun cenazesi Adana'da defned...
        Bebeğini taciz ettiğini öne sürdüğü kişiyi dövdü
        Bebeğini taciz ettiğini öne sürdüğü kişiyi dövdü